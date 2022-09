Survivor México: Kenta y su plan para eliminar a Jacky.

Los Otros tuvieron una semana complicada gracias a Jacky, quien desde que llegó a la competencia generó polémica y una gran división al interior de su tribu que se hartó de ella e ideó una estrategia para que la influencer abandonara Survivor México, principalmente Kenta y Julián.

2 de septiembre 2022

Jacky ha generado todo tipo de opiniones encontradas debido a su gran carácter y fuerte personalidad, hay quienes aplauden lo que hace, pero también quienes consideran que aporta poco y nada a su equipo, pero sobre todo por la división que genera gracias a sus actitudes soberbias.

Jacky Ramírez ha sido tachada de ser una persona doble cara por los integrantes de su tribu, quienes consideran que la influencar se cree una princesa que cree que merece todo y no da puntos ni apoya a la causa, ya que se le ha visto durmiendo y haciéndose la víctima frente a las cámaras. Durante la semana encararon a la influencer y Catalina provocó que Jacky rompiera en llanto al llamarla “despreciable”.

Catalina aseguró que Jacky es un problema porque no es una persona estable emocionalmente ni mentalmente, posteriormente, la influencer dijo sentirse incómoda de que siempre están hablando mal de ella y cuando llega cambian la conversación, por lo que llegó a su límite.

¿Su tribu se quiere deshacer de Jacky? Kenta y Julián han conformado una gran amistad, tanto así que en algún momento Julián la confesó a su amigo que tenía el tótem, por lo que durante una charla que tuvieron ambos hablaron sobre su estrategia de cara a la fusión.

Pero llamaron la atención las palabras de Julián, quien reveló que durante la competencia por el segundo lugar del tótem grupal se percató que ‘la china’ (Naomi) le estaba haciendo señas a Kenta, pero hizo caso omiso porque supuso que tenía que ver con ganar o no ganar ese punto decisivo.

Ante ello, Kenta le reveló que Naomi le hizo un gesto de “piérdelo” cuando estaba en disputa el tótem grupal. Al final, la intuición de Sakurai le dijo que perdiera y así lo hizo ya que Julián tenía el tótem y él el collar, por lo que ambos estaban salvados.

Kenta contó que fue con todo e hizo todo para no verse obvio, pero una de las fichas la colocó al revés intencionalmente para que no estuviera correcta. Esto fue bien visto por Julián, quien consideró que fue un gesto que favorece a su tribu, no así a Jacky.

Julián le recalcó su estrategia a Kenta y declaró que es un hecho que todos quieren que Jacky sea la se vaya al ruedo, por su parte, Sakurai dijo que no era conveniente compartir su estrategia con las mujeres porque Catalina no es nada discreta, Saadi también suele hablar de más y se estresa mucho y con Jacky menos porque van con todo contra ella para “darle cuello”.