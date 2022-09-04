Survivor México: Jacky es la eliminada de la noche.

Este día se llevó a cabo un sábado más de eliminación en el que los Jaguares llegaron intactos y así lo harán en la fusión que está próxima a suceder después de apoderarse del primer tótem de inmunidad grupal, por lo que Halcones y Los Otros se enfrentaron en busca de la segunda efigie, esta última tribu vio partir a Jacky, quien se despidió de Survivor México después de una difícil semana en la que su equipo se le fue a la yugular por su poca ayuda y contribución.

Todas las tribus la pasaron mal debido a una tormenta que causó serios estragos en los diferentes campamentos, por lo que los Halcones y Los Otros llegaron mermados a la prueba por el segundo tótem de inmunidad donde tenían que conseguir seis calaveras para asegurar su lugar en la competencia previo a la fusión.

Los Otros se pusieron primero en ventaja gracias a Julián, quien colocó las tres pelotas y le dio la primera calavera a su causa. Halcones logró igualar el marcador tras colocar las tres pelotas, pero poco les duró el gusto ya que Kenta y Jacky pusieron en ventaja a su tribu, misma que aumentó Catalina para poner el marcador 3-1.

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Halcones logró acortar distancia gracias a David, mientras que Los Otros dejaron ir la abultada ventaja que tenían sobre la tribu rival que en la siguiente ronda igualó el marcador a 3 calaveras y pusó la competencia más reñida, pero Kenta volvió a poner en ventaja a su causa; sin embargo, Cathe igualó las cosas.

Julián consiguió la quinta calavera para Los Otros, pero nada estaba escrito y Naomi empató las cosas y mandó la competencia al punto decisivo, mismo que consiguieron Los lobos que se hicieron con el segundo tótem de inmunidad grupal, por lo que debían sentenciar a un elemento en el Concejo Tribal, mientras que los Halcones debían hacerlo con dos de sus integrantes.

LOS OTROS ganan el 𝑻𝒐́𝒕𝒆𝒎 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒎𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒈𝒓𝒖𝒑𝒂𝒍. 😱🙌🏻⚫️ #AdiósEnSurvivor pic.twitter.com/TlRcBapYB9 — Survivor México (@mexico_survivor) September 4, 2022

¿Quiénes fueron los sentenciados en el Concejo Tribal? Ya en el Concejo Tribal el Warrior les dio más detalles sobre la celebración que tendrán para dar paso a la fusión. Los Otros decidieron de forma unánime que Jacky fuera al Juego de Extinción pues no se sienten cómodos con su presencia, mientras que los Halcones enviaron al duelo por la eliminación a Cuchao y Naomi. Cabe mencionar que Julián cedió su tótem para salvar a Cuchao, en tanto que Naomi usó su efigie para salvarse así misma y continuar en Survivor México.



Tras la salvación de Cuchao y Naomi, Jacky quedó eliminada de forma automática sin disputar un Juego de Extinción, fue así como salió eliminada de Survivor México.