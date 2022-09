“Por todos los que están allá afuera": Kenta tras conseguir su pase a la final.

Contra todo pronóstico y dando una de las grandes sorpresas de la tercera temporada, Kenta se convirtió en el segundo finalista de Survivor México.

Kenta rompe el silencio y habla de la “relación” que tuvo con Cathe.

Y es que después de la eliminación de David Ortega, las emociones se incrementaron en la recta final del reality de supervivencia más demandante de la televisión mexicana.

Para prueba el reto que disputaron Cyntia, Julián y Kenta, siendo este último el triunfador y con ello se unió a Nahomi como los participantes que estarán en el último programa de Survivor México.

“Cada gota de sudor, cada grito, por todos los que están allá afuera apoyando”, celebró Kenta al saber que puede ser el ganador del título y de los dos millones de pesos.

Nahomi no ocultó su felicidad por ver a su amigo y gran aliado en las últimas semanas junto a ella, por lo que no dudó en unirse al festejo. Julián y Cyntia se lamentaron por no alcanzar el objetivo; sin embargo, tendrán una nueva oportunidad donde uno seguirá y el otro será eliminado.

Tras 104 días de dura competencia, solo queda un boleto para la gran final de Survivor México que podrás ver el próximo viernes 30 de agosto a las 7:30 p.m. por la señal de Azteca UNO.