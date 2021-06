Survivor México: Memes adoptan a Denisha como la verdadera villana.

Los memes en las redes sociales adoptan a Denisha como la verdadera villana en Survivor México. Alejandra Toussaint ha pasado a la historia y ahora la nueva “mala” del cuento es la cantante.

Los internautas han lanzado divertidas imágenes, así como teorías de conspiración y en todo lo anterior, la también actriz y conductora termina siendo calificada como “la más manipuladora” de todos los participantes.

Alejandra siempre tuvo la razón, Denisha es una manipuladora hipocondriaca, ella junto con Adianez quieren desviar la atención hacia Niebla porque saben que en efectividad ellas están muy bajas, denisha más que nadie #HalconesVsJaguares pic.twitter.com/G2r4INm61p — 𝕾𝖙𝖊𝖕ß𝖗𝖔🍞 (@NoDeal47) June 12, 2021

Pese a todo, la cantante permanece en la competencia, nadie vota por ella, no da puntos, no da frutos a su equipo y todavía quiere decidir a quién van a sentenciar para que ella misma no sea la afectada-

Pese a todas sus fallas, Denisha recibió cero votos en el Concejo Tribal y junto con Adianez quieren desviar la atención hacia Niebla, pues saben que en efectividad ellas están muy bajas y llevan las de perder de todo a todo.

Mucho se habla de la brujería de Alejandra, pero poco del agua de calzón que le dio Denisha a todos, nadie vota por ella, es un bulto y todavía opina a quien deberían nominar. #HalconesVsJaguares pic.twitter.com/8520qlBdNW — Don Sincero (@ElMasPatan) June 12, 2021

Alejandra Toussaint alguna vez dijo que Denisha era la verdadera manipuladora y los internautas ahora le dan la razón a la antigua “villana” pues se está valiendo de diversas estrategias con las que ha garantizado su permanencia y con mucho menos esfuerzo que otros.

Sin embargo, aquella vez ni sus compañeros de Survivor México, ni los internautas creyeron en sus palabras que ahora se están convirtiendo en hechos más notables para todos los participantes en el reality show de supervivencia más duro.

