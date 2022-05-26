Niebla y Adianez se muestran emocionadas por el regreso de Survivor México.

Se estrenó una nueva temporada del espectáculo Slava's Snowshow, donde diferentes figuras del entretenimiento desfilaron por la alfombra roja. Los rostros de la segunda temporada de Survivor México también se hicieron presentes, pues Niebla y Adianez se mostraron emocionadas por el próximo regreso del programa.

"Por lo que me han contado va a estar muy intenso. Lo que yo pienso es que sean ustedes", dijo Niebla a los futuros participantes de la tercera temporada de Survivor México.

Adianez también llegó al evento acompañada de sus hijos, quienes desean ver a su mamá en otra temporada del reality show de supervivencia.

Lo anterior le hizo mucha gracia a la actriz y conductora, pues ella vivió fuertes momentos en Survivor México por extrañar a sus pequeños: "¿Me regresé para poder estar con ustedes, no? ", dijo entre risas.

Pese a todo, Adianez está abierta a la posibilidad de regresar por el primer lugar y levantar el trofeo.

"Si mis hijos quieren y si mi marido me deja, creo que sería una experiencia única", expresó a la prensa mexicana.

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Se acerca la tercera temporada de Survivor México

Nuestro querido Carlos Guerrero Warrior fue otro de los más emocionados por el regreso de Survivor México, pues a principios de abril de este año se enlazó a Ventaneando para contar algunos secretos.

“Estará lleno de grandes desafíos. Habrá personalidades que van a dar mucho de qué hablar. En la temporada anterior salieron chispas y fuego cada noche. Lo que se viene les va a encantar”, declaró el presentador al programa liderado por Pati Chapoy.

Un nuevo concursante buscará coronarse en Survivor México, siguiendo los pasos de Lalo Urbina y de Pablo Martí, ganadores del primer lugar en las dos anteriores ediciones de nuestro reality show.

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