Warrior adelanta las sorpresas que se avecinan en Survivor México.

Carlos Guerrero Warrior se enlazó a nuestro foro de Ventaneando para contarnos algunos secretos de la tercera temporada de Survivor México, que será transmitida muy pronto por nuestra señal de Azteca UNO.

El reality show de supervivencia más exigente del planeta llega una vez más porque tú lo pediste. En exclusiva para Ventaneando, Warrior habló del próximo estreno de Survivor México.

“Mi tótem lo tengo bien escondido porque uno nunca sabe cuándo te va a salvar”, expresó el presentador a este programa.

“Se estrenará muy pronto, ya no falta nada. Por fin apareció el promo que de inmediato hizo reaccionar a la gente, a la cual le agradecemos muchísimo. La gente empezó a escribir y empezó a reventar las redes sociales, mencionando que vuelve una vez más Survivor México en su tercera temporada”, continuó.

El presentador mexicano confiesa que se espera una temporada llena de adrenalina y cardíacos retos.

“Estará lleno de grandes desafíos. Habrá personalidades que van a dar mucho de qué hablar. En la temporada anterior salieron chispas y fuego cada noche. Lo que se viene les va a encantar”, declaró.

Estamos viendo si invitamos a alguien de Ventaneando. Aceptamos a todos con los brazos abiertos

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Warrior se quiere reinventar en Survivor México

En la tercera temporada de Survivor México, Carlos Guerrero Warrior se reinventará para todos los televidentes.

“Siempre tenemos que reinventarnos. Conocieron a un Warrior que le gustaba conciliar entre los participantes, pero no sé cómo vaya a ser en esta ocasión: si mucho más severo o mucho más estricto”, dijo.

Y sobre la condición en la que vivirán los participantes de Survivor México en su tercera temporada, esto comentó.

“De pronto, los chiqueamos de más y se aprovechaban. En esta ocasión van a sufrir más, las condiciones serán mucho más severas, las pruebas serán terribles: queremos encontrar el verdadero sobreviviente”, concluyó.

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