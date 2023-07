Survivor México: Así fue la pelea de Pablo y Gary en plena competencia

Estamos viviendo la última noche de la primera etapa de Survivor México, donde las cosas se han salido de control entre todos los sobrevivientes, ya que nadie se quiere quedar fuera de la gran final.

En esa pelea por llegar a la semana final de Survivor México, las cosas llegaron a un nivel mucho más elevado entre Gary y Pablo, quienes tuvieron un fuerte enfrentamiento, mismo que los llevó a hacerse de palabras.

¿Cómo fue la pelea entre Gary y Pablo?

La necesidad de ganar es tanta, que Pablo y Gary no lograron ponerse de acuerdo , pensando que los dos tenían la razón en su estrategia para lograr los puntos necesarios. El equipo perdió por no ponerse de acuerdo, no sin antes tener una fuerte pelea entre ellos.

-Estabas en el puro hoyo. -Te estaba diciendo que suba, subes. -Lo primero que dijimos, vienes y reclamas

Las cosas se comenzaron a calentar un poco más, al grado que Pablo no soportó los comentarios de Gary, por lo que se paró para enfrentarlo, aunque la situación no llegó a mayores.

Nunca me voy a dejar ganar, nunca me voy a dejar ganar, eso no está en mi… Que siempre dicen que estás actuando, y actuando. Haciéndote la víctima, siempre te haces la víctima…

Al final, los dos tendrían un enfrentamiento más, donde se iba a definir su futuro en Survivor México.