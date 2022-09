Survivor México: Así respondió Nahomi a quienes la atacan. (VIDEO)

Survivor México se encuentra en su semana final y ayer Cyntia y Julián se jugaron el último boleto a la Gran Final, siendo el actor el gran vencedor que acompañará a Kenta y Nahomi en la pelea por los 2 millones de pesos y por el título de campeón.

Programa 63 | 26 septiembre 2022 | Recta final Survivor México.

La influencer argentina se despidió de la competencia; sin embargo, vendió cara la derrota, pero lo mejor de todo es que se fue feliz tras dejar todo en la competencia que la marcará de por vida. “Estoy muy emocionada, muy feliz, dejé todo, mi corazoncito en esta competencia. Vendrán mejores cosas allá afuera, pero feliz de que me conocieran mejor”, dijo Cyntia.

Cabe recordar que el gran desenlace de Survivor México tuvo que ser pospuesto debido a los estragos que causó el huracán Fiona en República Dominicana, pero ahora que está de regreso las cosas se han puesto color de hormiga, sobre todo para Nahomi, quien ha traicionado a diestra y siniestra a sus compañeros y amigos con tal de llegar a la final.

Esta temporada de Survivor México ha sido sumamente cerrada, pero hubo una participante que destacó entre todos los demás, se trata de Nahomi, quien se convirtió en una de las rivales a vencer, pero con el paso de los días sus actitudes fueron dejando mucho que desear, incluso, cayeron de la gracia de sus compañeros y de los televidentes.

¿Cómo se defendió Nahomi de los ataques en su contra? Nahomi fue la primera en asegurar su lugar en la Gran Final, no obstante, sus recientes declaraciones dieron mucho de qué hablar. “Cualquiera merece estar conmigo en la final”.

Sus palabras generaron una gran polémica, ya que ella no ha competido desde que Yusef abandonó la competencia gracias a que consiguió el mayor número de símbolos, pero ahora sus excompañeros la han atacado con todo durante el Concejo Tribal, principalmente Cathe y Saadi, quienes le sacaron sus trapitos al sol y le recordaron todo lo que dijo de sus compañeros.

“Cuando vi una gran mentira que en este momento voy a decir, jamás hablé mal de Kenta”, dijo Cathe, a lo que Nahomi respondió: “Dijiste que era un hijo de…” y de paso le preguntó a Saadi por qué decía que sí si jamás la vio.

Cathe le dijo a Nahomi que dejara de mentir y que no le jurara por su mamá, esto hizo explotar a ‘La china’, quien la señaló con el dedo y le dijo “no menciones porque no tienes la boca para mencionar a mi mamá. Saadi me dijo a mí, sé que es tu hija, pero la vamos a tener que votar”.

Cuando Saadi le recalcó a Nahomi que ella era la que pasaba la información entre a Cyntia y David, esta lo negó, por lo que Cathe le dijo que dejara de mentir.

Por último, Nahomi aseguró que nadie le va a quitar las ganas ni el objetivo de lo quiere, por lo que irá con todo por el campeonato de Survivor México 2022.