Survivor México: La polémica frase de Nahomi por ser la primera finalista.

A lo largo de la tercera temporada de Survivor México, hemos tenido la oportunidad de ver una competencia sumamente cerrada entre todos los competidores, pero desde su llegada a las playas de República Dominicana, hubo una que destacó entre todos.

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Desde los primeros retos dentro de Survivor México, Nahomi se convirtió en una de las rivales a vencer, pero con el paso de los días sus actitudes fueron dejando mucho que desearde acuerdo a sus compañeros.

Cada que había una eliminado, todas las estrategias y polémicas apuntaban a la que ella había hecho y que todo eran sus planes.

El polémico caso de Nahomi en Survivor México.

Recordemos que Nahomi fue la primera en tener su lugar seguro dentro de la final de Survivor México, pero sus recientes declaraciones han dado mucho de qué hablar.

Cualquiera merece estar conmigo en la final

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Estas simples palabras, le han ocasionado muchas críticas a Nahomi, pues muchas personas recordaron que ella no ha competido desde hace varias semanas, para ser más exactos desde que Yusef se fue eliminado por una estrategia en la que ella fue una de las protagonistas; no obstante, ella fue la máxima ganadora de retos individuales.

