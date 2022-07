Survivor México: Rogelio se convierte en el tercer eliminado y desata memes.

Luego de regresar del exilio y jurar vengarse, Rogelio quedó eliminado esta noche de Survivor México, convirtiéndose en el tercer concursante que apagó su fuego tras Salime e Italivi.

¿Cuál fue la primera consecuencia para Rogelio en Survivor México?

El participante se enfrentó a un cardíaco duelo contra Catalina y Karim, quienes mostraron más habilidades que su rival y lo eliminaron.

Sin embargo, Rogelio se marchó protagonizando una de las polémicas más grandes de la noche, pues su equipo levantó la mano para pedir su expulsión.

“No queremos a Rogelio por las mentiras que nos ha dicho en la cara”, dijo Ale Saadi, mientras que Gabo Cuevas expresó “Queremos pedir la expulsión de Rogelio”.

Warrior informó que expulsar a Rogelio no era la solución, pues primero tenía que enfrentarse al Juego de la Extinción: “Las reglas las pongo yo, no ustedes”, dijo el conductor.

Eliminación de Rogelio desata memes

Esta misma noche también se dio a conocer el castigo para Yusef tras la polémica con el atole de coco. El participante no podrá beneficiarse del próximo juego ganado en caso de obtener alimentos.

La salida de Rogelio dejó varios memes esta noche, pues se convirtió en uno de los participantes más controversiales de la temporada tras meter suplementos en polvo a Survivor México.

Además, Rogelio se convirtió en el primer participante en ser enviado dos veces consecutivas al exilio, pues fue su castigo por meter proteína en polvo a la competencia.

El participante se enfrentó a Catalina y a Karim, pero su concentración y equilibrio le jugaron en contra esta noche. Rogelio no pudo construir una torre con 20 piezas de madera.

“A quien no quiera hablarme tampoco lo voy a obligar. Si me voy, pues me voy contento de haber luchado”, dijo el participante antes de marcharse de las tierras de Survivor México.

