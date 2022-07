Survivor México: Halcones explotan contra Yusef tras defender a Jaguares.

Este día se llevó a cabo el duelo por la inmunidad grupal, donde Halcones y Jaguares se enfrentaron para evitar perder a uno de sus integrantes.

¿Quién es la nueva sobreviviente de la tribu Halcón Survivor México?

Sin embargo, Yusef Farah protagonizó una nueva polémica tras defender a la Tribu Jaguar enfrente de su nueva Tribu Halcón.

Recordemos que el biólogo estaba en el equipo amarillo, pero se cambió al equipo verde tras no poder llegar a un acuerdo con Julián.

Yusef es un hombre que ha demostrado su entereza para adaptarse a cualquier equipo, pero es evidente que extraña a la Tribu Jaguar.

“De este lado también ha habido injusticias. No hay que engacharnos en estas cosas”, expresó Yusef tras defender a Gabo Cuevas por una supuesta trampa.

Halcones explotan contra Yusef

Luego de escuchar que Yusef defendió a Gabo Cuevas, algunos Halcones arremetieron contra su compañero: “Para Yusef, Jaguares nunca hace trampa... empiezo a dudar de Yusef”, dijo Nahomi.

Tras escuchar las críticas de sus compañeros, Yusef casi rompe en llanto tras ofrecer una explicación de lo sucedido.

“Yo quiero ser bien claro con todos. Yo sé que sigo encariñado con personas de allá, pero no por eso voy a dejar de hablar cuando algo sea injusto. No quiero que piensen y que pase por sus cabezas que no estoy dando lo máximo por este equipo”, declaró al borde del llanto.

Una vez más tranquilo, el participante reveló que se siente un Halcón aunque haya debutado en Jaguares desde el primer día.

“No quiero que haya duda de que soy un Halcón. Pueden fallar las estrategias, pero no quiere decir que yo estoy saboteando. He demostrado que mi corazón es Halcón”, concluyó.

Tal parece que la polémica en Halcones afectó a su rendimiento, pues la Tribu Jaguar se alzó con el collar de inmunidad grupal esta noche.

