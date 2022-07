Survivor México: Viridiana reacciona a los coqueteos de Yusef.

El amor llegó a Survivor México, pues dos participantes de la Tribu Jaguar no pueden ocultar lo que sienten a pesar del contundente desafío que conlleva estar en la competencia.

Se trata de Yusef y Viridiana, quienes desde las primeras semanas de nuestro reality show mostraron una química inigualable.

Tras su llegada de la Tribu Halcón, el biólogo está listo para conquistar a la alpinista y así lo expresó en Survivor México.

Y es que el sobreviviente siente que la alpinista le brinda una dosis de energía dentro de la competencia: “Esto me ha dado una energía que ya no tenía, te lo digo de corazón, estoy contento”.

Viridiana reacciona a las palabras de Yusef

Por su parte, Viridiana confesó esta noche que extrañó mucho a Yusef tras marcharse a la Tribu Halcón, pues era inevitable su maravillosa química: “Cuando te fuiste fue como... ¿de verdad?”, expresó en Survivor México.

Sin embargo, Viridiana quiere llevar las cosas con calma, pues considera que debe conocer a fondo a Yusef antes de iniciar un posible romance.

“Ya había notado algo, pero no me lo había dicho. Estoy tratando de asimilar muchas cosas. Estoy viviendo esta experiencia donde está la parte de la competencia, la parte de no comer, de dormir en el suelo y de todo esto que tenemos que enfrentar”, dijo sobre los retos que enfrenta en la competencia.

Sin embargo, la alpinista está feliz de ver a Yusef portando su bandana amarilla y de convivir más tiempo con él dentro del campamento.

“Todavía quedan muchos años y muchas montañas por subir. No sé si Yusef es la persona con la que pueda compaginar, pero es una persona que admiro y que me da gusto que haya regresado a la tribu. Quiero seguir aprendiendo de él”, concluyó.

