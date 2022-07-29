Estos son los cambios que llegan a Survivor México.

Todos los participantes de Survivor México han vivido sentimientos encontrados en los últimos días, pues se han suscitado múltiples cambios que ponen en jaque a todos los sobrevivientes.

Yusef y Cuchao protagonizaron los primeros cambios de la semana, pues cambiaron de tribus tras llegar a un acuerdo en la cabaña de deliberación.

El cambio de los dos líderes generó sorpresas, pues nadie se esparaba un cambio de participantes en los momentos claves de la contienda.

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Estos son los nuevos cambios que llegan a Survivor México

Warrior sorprendió a los sobrevivientes este día, luego de revelar los nuevos cambios que llegan a Survivor México.

Y es que Survivor México llega a una etapa donde se acaba el exilio, además de que los participantes con el collar de inmunidad individual podrán sentenciar directamente a un integrante de su tribu.

"Tendrán un poder muy especial en caso de ganar ese collar. Ahora más que nunca cobra mucho sentido el collar de inmunidad individual", dijo Warrior en la ceremonia de nuestro reality show.

Karim y David fueron los afortunados en ganar el collar de inmunidad individual, por lo que ya comienzan a planear sus estrategias.

Por si fuera poco, Karim piensa votar directamente por Nahomi en caso de que tenga el tótem o también quiere votar por "uno de sus protegidos".

"Se les nota en el semblante su preocupación. Estoy contento, me siento empoderado y feliz", dijo Karim sobre el temor que sienten sus compañeros por ser enviados al Juego de la Extinción.

Por su parte, David no descarta votar por Santiago y enviarlo al Juego de la Extinción: "A veces me cansa", dijo sobre su compañero de tribu.

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