Yusef confesó que extrañó mucho a Viridiana. ¿Se aviva el romance?

En Survivor México ningún día es igual, pues el día de ayer dos líderes de cada tribu cambiaron de equipo. Luego de meditarlo por un largo tiempo, Yusef regresó a la Tribu Jaguar y Cuchao se pasó a la Tribu Halcón entre las lágrimas de todos los sobrevivientes.

El recibimiento para ambos líderes fue maravilloso, pues Cuchao disfrutó de todos los premios que ha ganado el equipo amarillo con tanto esfuerzo: comida, tablas y cobijas.

Por su parte, Yusef regresó a casa tras una larga estadía en el equipo verde y se dijo feliz por ver a una persona muy especial.

Y es que el biólogo se dijo feliz por volver a reunirse con Viridiana, participante de la Tribu Halcón con quien es indiscutible su gran química.

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Yusef confiesa que quiere conocer a Viridiana... ¿hay romance?

Tras unirse a las filas de la Tribu Jaguar y colocarse su bandana color amarilla, Yusef Farah se dijo listo para conquistar a Viridiana.

"Estoy emocionado de poder conocer a Viri... es una mujer que me da mucha confianza, que me inspira y que tiene un carácter increíble. Me gustaría conocerla", dijo el biólogo a las cámaras de Survivor México.

Yusef está dispuesto a crear una relación más cercana con la alpinista, pues ambos hicieron buena mancuerna por dos semanas antes de que Yusef se cambiara al equipo verde.

"Una razón fuerte por la que me da mucho gusto haber regresado... es porque a Viridiana yo la admiro mucho. Le agarré un cariño muy especial y la extrañé mucho en la Tribu Halcón", expresó.

No te pierdas Survivor México de martes a viernes a las 7:30 de la noche por nuestra señal de Azteca UNO. Tras el cambio de Yusef y Cuchao, nuestros participantes están listos para crear nuevas estrategias. #SurvivorMéxico

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