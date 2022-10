VIDEO: El tenso reencuentro de Yusef con sus compañeros de Survivor México.

El querido Gabo Cuevas celebró su cumpleaños con una fiesta donde los invitados fueron sus excompañeros de Survivor México.

¡Yusef se despidió del Exatlón!

Nombres como Julián, Santiago, Cathe, Cyntia, David Ortega, Viridiana y más, se dieron cita para festejar junto al reportero de espectáculos su onomástico.

Otro de los invitados fue Yusef, quien no ocultó su incomodidad al grado de estar en todo momento junto a Viri, ya que no terminó bien su relación con la mayoría de a quienes consideraba su familia.

Así lo muestra un video donde Gabo le dio el micrófono para que diera unas palabras; sin embargo, el biólogo decidió pasárselo a Viridiana y poner tierra de por medio.

Yusef en la fiesta de Gabo Cuevas

Cabe mencionar que el propio exatleta de Exatlón ha mencionado que lo traicionaron cuando no le permitieron la oportunidad de defender su lugar en Survivor México.

“No estoy ardido, pero me hubiera gustado que ganara alguien que fuera congruente, que hubiera tenido el valor, el coraje, que inspirará algo padre, que impactara; y estás personas que quedaron no me inspiran. Que lo gane quien lo tenga que ganar pero a mí no me importa”, dijo hace semanas.

Lalo Urbina, ganador de la primera temporada, Chicken Muñoz de la segunda, Koke Guerrero, campeón de Exatlón, también fueron parte de la fiesta.