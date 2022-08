VIDEO: Así fue la fuerte pelea de Yusef y Julián en Survivor México.

Los Otros han dicho que son la “piedrita incomoda” de Survivor México y así lo han demostrado con su reciente triunfo donde el premio era un video de sus familiares.

Yusef y Julián protagonizan discusión en ceremonia de Survivor México.

La nueva tribu en Survivor México no permitirá que la semana se pinte de amarillo e impedirá los triunfos de la Tribu Jaguar, cosa que ha molestado a Yusef.

Entre la alianza de Los Otros y Halcones, festejos malintencionados y supuestas traiciones, Yusef alzó la voz esta noche para confrontar a Julián.

“Yo sí tengo pantalones y te lo digo en la cara... ¿sabes lo que pasó cuando te fuiste? Se acabó el cuchicheo, hacías conspiraciones para sacar a otra gente, pero por la espalda nos estabas traicionando”, expresó el biólogo en la ceremonia.

Yusef asegura que nunca se ha burlado de los fracasos de sus rivales y que jamás subestimaría el esfuerzo de Jacky como supuestamente lo hace Julián: “Si quieres tener un liderazgo en Los Otros no lo estás haciendo de forma correcta”.

Julián habla de la supuesta traición a Saadi

Luego de tachar a Julián de mal líder por llamar “flanes” a los miembros de su tribu, Yusef también reveló que Julián planeó una conspiración para sacar a Saadi de la Tribu Jaguar.

Sin embargo, el participante aseguró que no actuó solo y Saadi fue traicionada por sus propias amigas: “Sabía Cyntia, Viridiana y varios de esa conspiración... y eran sus amigas. No vengamos a decir cosas”, expresó.

Por su parte, Yusef refrendó su título como líder en la tribu amarilla y mandó este mensaje a Julián.

“Yo sí tengo pantalones para saber ser líder de un equipo. Se necesitan responsabilidades, no solo saber hablar. Estoy en una tribu que me quiere, ojalá que te amen porque yo estoy viviendo un Survivor México increíble. Ojalá y lo goces porque no parece”, concluyó.

