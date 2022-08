Survivor México: Viridiana declara su amor abiertamente a Yusef.

El romance de Yusef y Viridiana continúa cocinándose a fuego lento en Survivor México, pues desde el primer día de la competencia ambos han demostrado su atracción.

Cardíaco juego de fuerza y resistencia por recompensa Survivor México.

Luego de que el biólogo regresó de la Tribu Halcón a la Tribu Jaguar, Viridiana se ha mostrado con un semblante más optimista en cada una de las pruebas.

“Cuando regresa Yusef a nuestra tribu, Viri se convierte en la mujer más feliz. Sin embargo, creo que Viridiana es una mujer muy fuerte, muy completa, pero que en el amor le da mucho miedo atreverse a sentir”, dijo Gabo Cuevas sobre el par de enamorados.

Según Gabo Cuevas, Yusef Farah también está feliz por reencontrarse con la alpinista y comenzar algo más que una simple amistad.

“A Yus también lo veo enamorado por supuesto. Soy testigo de ello. Me encanta que cada día se están abriendo más a vivir este romance. Ojalá que se dé porque creo que es una historia de amor muy bonita”, dijo.

Viridiana confiesa que sí le gusta Yusef

Luego de una íntima plática con Gabo Cuevas en el campamento, Viridiana confesó que sí le gusta Yusef y no está cerrada a abrir su corazón para el biólogo.

“Sí me gusta... pero no es solo la parte física. Si Yusef me pidiera compartir esta aventura juntos como algo más, tal vez lo pensaría. Hay que vivir el momento sin miedos, pretextos y sentir, eso es algo que ha sido un reto para mí, el poder abrirme. Estando aquí adentro es un reto mayor”, expresó.

Yusef y Viridiana tienen en común el gusto por del deporte, por lo que su romance podría ser una realidad al tener varios pasatiempos juntos. No te pierdas Survivor México para conocer el desenlace de esta historia.

