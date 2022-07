Survivor México: Yusef y Nahomi tienen fuerte pelea en el campamento.

Continúan los problemas de convivencia dentro del campamento, pues Yusef confiesa haber tenido diferencias con Nahomi en la cocina.

Nahomi Mejía confiesa que hizo brujería para Yusef en Survivor México.

El biólogo pidió a Nahomi agregar más cucharadas de café a sus porciones, cosa que la modelo no aceptó: “En la mañana hubieron ciertos roces por cuestiones de comida. Debatí con La China un tema... siento que se incomodó o se enojó", dijo Yusef.

El café no fue el único problema, pues Yusef confesó que Nahomi no quiso dejarlo preparar su arroz de frutas.

“Yo quise preparar un arroz de fruta, mango, caracol, coco, aceite y pimienta. Ella no quería probarlo, pero si siete personas quieren probarlo hay que probarlo. Fue un momento incómodo y se sintió tensión”, declaró el integrante de la Tribu Halcón.

Nahomi y Yusef protagonizan fuerte pelea en Survivor México

Luego de que la Tribu Halcón defendió a Nahomi por supuestamente usar mucha fuerza en los duelos, Yusef se molestó e invitó al equipo a jugar limpio.

“La China se enoja cuando le hago retroalimentación porque se siente atacada. Cada vez que vea algo que no me parezca voy a hablar, si La China no acepta es su problema, porque yo no voy a permitir que en el equipo Halcón haya cosas sucias”, dijo.

Nahomi asegura que no quiere escuchar más la retroalimentación de Yusef, además de sentirse traicionada por el biólogo.

“Que Yusef ya no me diga nada... él quiere llegar con su gente. Cada vez que paso nunca me felicita. Soy muy tolerante, pero también tengo mi límite”, expresó.

Yusef invitó a Nahomi a hacer sus propias estrategias, pues considera que él solo está siendo honesto con su tribu al darles una retroalimentación y al invitarlos a jugar limpio.

A pesar del enfrentamiento, la Tribu Halcón tuvo uno de los mejores duelos del día y lograron ganar el collar de inmunidad grupal.

