Jaguares se deshicieron de todo rastro de Yusef. ¿Qué pasó?

Yusef continúa en el ojo del huracán tras cambiarse de la Tribu Jaguar a la Tribu Halcón por un nulo acuerdo con Julián. El participante ha tenido problemas para adaptarse al equipo verde, pues siente que su corazón sigue siendo amarillo.

Sin embargo, la Tribu Jaguar parece haber olvidado a Yusef de la noche a la mañana, pues borraron toda huella del biólogo en su campamento.

Fue en la ceremonia de esta noche, donde Gabo Cuevas reveló que la Tribu Jaguar deshizo el techo que creó Yusef con todo su corazón.

"Estamos agradecidos porque tenemos un hogar padrísimo, lo que dejó Yusef de herencia lo tuvimos que deshacer porque le faltaba fuerza. Nos atrevimos a hacer todo. Fue un día muy productivo porque antes del anochecer ya había quedado la casa. Estamos muy contentos", dijo el reportero de espectáculos.

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¿La Tribu Jaguar olvida a Yusef para siempre?

Gabo tocó las fibras más sensibles de Yusef, quien continúa extrañando a sus compañeros del equipo amarillo, incluyendo a su gran amigo Cuchao.

"Yo llevo tatuado a Yusef en mi corazón, lo queremos mucho... no es personal", se defendió Gabo.

Viridiana ha sido otra de las participantes que ha notado la molestia de Yusef por quedar fuera de la Tribu Jaguar, pues hasta ha expresado que está celoso de Julián.

"Me da la sensación que buscaron borrar todo rastro de Yusef", dijo Warrior ante la polémica decisión de derribar el techo de Yusef.

Cuchao, quien ha considerado al biólogo como un gran apoyo dentro de Survivor México, también comienza a olvidarse de Yusef.

"Una de las prioridades como tribu era tener un buen techo. Todos pusimos un granito de arena y no cayó la responsabilidad en una sola persona", dijo sobre el nuevo hogar del equipo amarillo.

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