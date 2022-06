VIDEO: Rogelio explota contra Yusef en Survivor México.

Survivor México comienza a dividir a los participantes, aunque sean de la misma tribu y porten la misma bandana. Tal es el caso de los Jaguares, cuyo miembro más sobresaliente ha sido Yusef por su liderazgo y puntos que anota para el equipo.

Sin embargo, no todos los participantes están contentos con el liderazgo del practicante de judo, quien también ha protagonizado algunas peleas con Javier Ceriani y Catalina.

“Siento que, con la persona que más pensé que iba a ser buena relación, es con la que menos estoy haciendo una buena relación. Yusef tiene varios días pescando una mantarraya y nada más no ha pescado... en cuestión de comida me está empezando a chocar... la forma en la que manda, ordena y no te toma en cuenta si quieres participar”, dijo Rogelio a las cámaras de Survivor México.

Rogelio no está de acuerdo con las decisiones que toma Yusef sin consultar al equipo.

“Yusef es uno de los mejores atletas de México, pero aquí somos un equipo”, dijo el participante en el primer duelo por el collar de inmunidad grupal de la temporada.

¿Qué participantes ganaron el collar de inmunidad individual? El día de ayer se disputó el primer collar de inmunidad de la temporada, siendo Nahomi y Rogelio los absolutos ganadores del mismo.

Catalina es otra de las integrantes que ha tenido problemas con Yusef desde el primer día de la competencia, negándose a seguir sus ordenes.

Luego de los votos de sus compañeros, Catalina fue enviada al exilio y declaró contundentes palabras a Javier Ceriani.

“Este techito que armamos es mucho mejor que todo lo que armó Yusef. Son un desastre los que pretenden seguirlo. A la mayoría de las chicas les gusta. Es un seductor, pero a mí no me seduce nada”, dijo

Por su parte, el periodista argentino también ha llamado a Yusef “doble cara” durante su primera semana en Survivor México.

