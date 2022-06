Ellos son los sobrevivientes que ganaron el collar de inmunidad individual.

Survivor México comienza a sacar lo mejor y peor de cada uno de los participantes, quienes hacen todo lo posible por alargar su estadía dentro de la competencia.

Ganador del collar de inmunidad Survivor México 16 de junio del 2022.

El primer Consejo Tribal es el día de mañana, así que todos los sobrevivientes se disputaron el primer collar de inmunidad individual de la temporada.

Fue un duelo muy reñido, donde todos los concursantes hicieron uso de su equilibrio y paciencia para no tirar una pelota.

Nahomi ganó por parte de los Halcones y Rogelio por parte de Jaguares, convirtiéndose en los primeros participantes en ganar este gran premio que los pone a salvo en el Consejo Tribal.

Nahomi y Rogelio quedan inmunes para ir al Duelo de la Extinción el día de mañana, pues estamos apunto de conocer al primer eliminado de Survivor México.

Comienzan las rivalidades entre Halcones y Jaguares

No todo ha sido miel sobre hojuelas entre los participantes de Survivor México, pues han surgido enfrentamientos entre Javier Ceriani y Gabo Cuevas.

Por su parte, Lupita y Salime también son otras de las mujeres que han iniciado una rivalidad por insultarse en las pruebas de nuestro reality show.

“La señora se quiere hacer la víctima. Quieren ver flores y color rosa, pero estamos perdiendo porque no hemos ganado ningún juego”, dijo Salime molesta con Lupita y hasta con los integrantes de su propia tribu.

Yusef también es otro de los participantes que ha dividido las opiniones, pues Rogelio considera que no es un líder.

“A Yusef lo estoy viendo como que se quiere hacer el líder, obviamente el chavo es bueno porque conoce estas playas, pero lo estoy viendo muy lento. Siento que no está aportando nada para el equipo, no ha pescado, no ha traído nada con lo cual nos podamos alimentar. Es mucho blah, blah, blah y poca acción”, declaró.

