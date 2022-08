Exhiben a Yusef de romance con otra participante de Survivor México.

La reciente salida de Viridiana de Survivor México ha causado conmoción dentro de la Tribu Jaguar, pues la participante abandonó la competencia a unos cuantos días de la soñada fusión.

Eliminada de Survivor México del 27 de agosto 2022, Viridiana Álvarez.

La participación de la alpinista en nuestro reality show de supervivencia dividió las opiniones, pues se habló de una supuesto romance falso con Yusef Farah.

Viridiana asegura que su romance con Yusef es verdadero, y así lo ha aclarado en su reciente visita a nuestro programa Venga la Alegría: “Yo no lo veo como estrategia. Yo no me prestaría a hacer algo que no fuera verdad”, declaró esta mañana en VLA.

Uno de los más afectados por la eliminación de Viridana en el Juego de la Extinción fue Yusef Farah, quien se dejó ver muy afectado tras la partida de la alpinista.

Destapan supuesto romance de Yusef con otra participante de Survivor México

Integrantes de Los Otros, Jaguares y Halcones consideran que Yusef es uno de los sobrevivientes más fuertes, por lo que Julián y Kenta preparan una estretagia. Este último también hará una sorprendente revelación en el capítulo del día de mañana, pues exhibirá el supuesto romance del biólogo con otra participante de Survivor México.

“Desde que Yusef llegó a Halcones con ese aire de seductor a la primera que sedujo fue a Cathe y ella cayó redondita hacia él”, expresó el participante en el avance del día de mañana.

Recordemos que Yusef y Cathe se conocieron en la Tribu Halcón, cuando se incorporó el biólogo tras su nulo acuerdo con Julián. La convivencia entre Yusef y Cathe fue breve, pues posteriormente él se integró de nueva cuenta a la Tribu Jaguar.

