Viridiana revela todo sobre su romance con Yusef: ¿Una estrategia?

Viridiana, reciente eliminada de Survivor México, visitó nuestro foro de Venga la Alegría esta mañana para revelar todo sobre su romance con Yusef dentro de la competencia.

Yusef y Viridiana reafirman su relación con un amuleto en Survivor.

Luego de los rumores de una supuesta relación falsa, la alpinista asegura que sus sentimientos por el biólogo son verdaderos: “Yo no lo veo como estrategia”, dijo en exclusiva a VLA.

Recordemos que Viridiana y Yusef se conocieron dentro de la Tribu Jaguar, donde protagonizaron abrazos, regalos como pulseras hechas a mano para sellar su amor y uno que otro beso entre las competencias.

“Yo no me prestaría a hacer algo que no fuera verdad”, dijo Viridana, quien quedó eliminada por Catalina y Santiago el pasado fin de semana.

Viridiana se sincera sobre su romance con Yusef

Viridiana refrenda la “conexión muy bonita” con Yusef dentro de Survivor México, aunque también habla de la admiración que siente por el biólogo: “Se vivieron momentos muy bonitos en cuestión de conocernos ahí... en circunstancias muy adversas. Hubo una conexión muy bonita”.

“Ya veremos, el tiempo lo dirá, yo lo apoyo al 100%. Es una persona que admiro mucho, es una persona muy especial”, confesó.

En otros temas, la alpinista defiende a Yusef de las personas que lo llaman doble cara y tramposo por sus múltiples polémicas en Survivor México.

“Las personas que estuvimos a su alrededor lo conocemos y sabemos que lo que dice es verdad. Lo acusan de que es un doble cara y siempre quiere llamar la atención, pero nosotros vimos otra cara. Vimos una parte de él muy noble y al pendiente de todos”, expresó a las cámaras de Venga la Alegría.

