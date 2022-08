Survivor México: Beso de Yusef y Viridiana deja los mejores memes de la noche.

En Survivor México ningún día y es igual, pero esta vez llegó el amor a la competencia gracias a Yusef y Viridiana, quienes han demostrado que se gustan y se extrañan cada vez que están lejos.

Romance Survivor México, Yusef revela que recuperó energía con Viri.

Cuando el biólogo regresó de la Tribu Halcón a la Tribu Jaguar, el participante confesó cuánto extraño a Viridana ante las cámaras de la competencia.

“Estoy emocionado de poder conocer a Viri... es una mujer que me da mucha confianza, que me inspira y que tiene un carácter increíble. Me gustaría conocerla”, declaró Yusef en su momento.

Beso de Yusef y Viridiana desata memes

Fue durante el duelo por el collar de inmunidad grupal, donde Viridiana y Yusef protagonizaron un romántico momento al besarse frenta a una palmera.

Los sobrevivientes ya no ocultan su amor en la competencia, pues esta noche se besaron ante todos y por supuesto que los internautas no tardaron en reaccionar a su manera.

Las muestras de cariño entre los participantes cada vez son más evidentes, pues el día de ayer Viridiana le regaló una pulsera a Yusef para sellar su amor en Survivor México.

La alpinista ha demostrado su gusto por Yusef en más de una ocasión, pues a principios de agosto así demostró su amor.

“Sí me gusta... pero no es solo la parte física. Si Yusef me pidiera compartir esta aventura juntos como algo más, tal vez lo pensaría. Hay que vivir el momento sin miedos, pretextos y sentir, eso es algo que ha sido un reto para mí, el poder abrirme. Estando aquí adentro es un reto mayor”, declaró a este programa.

La historia de amor de Yusef y Viri ha llamado la atención de los televidentes de Survivor México y así reaccionaron a tráves de las plataformas digitales.

