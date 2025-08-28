Agustín Fernández revela LA VERDAD de su complicada relación con Sargento Rap tras ser eliminado de Survivor México

Tras ser el último eliminado de Survivor México 2025, Agustín Fernández compartió cómo vivió la experiencia más intensa de su vida, y confesó que la aventura en la isla lo cambió por completo, no solo por el desgaste físico, sino también por las emociones encontradas que surgieron a lo largo del juego, sobre todo, por su complicada relación con Sargento Rap.

¿Qué dijo Agustín Fernández sobre Sargento Rap en Survivor México 2025?

Agustín habló sobre su vínculo con Sargento Rap, con quien compartió varios momentos dentro del reality, tanto como equipo, como rivales. Relató que al inicio se llevaban muy bien y lo consideraba alguien cercano.

Sin embargo, con el paso de los días, la dinámica cambió por completo. El modelo argentino confesó que ahora sus sentimientos son mixtos, aunque no le guarda rencor.

También reconoció que hubo una etapa en la que no se entendieron, lo que lo llevó a sentirse traicionado. A pesar de todo, destacó que tuvieron que hacer alianzas debido a cómo se acomodó el juego y que, actualmente, Sargento “le cae muy bien”.

¿Agustín Fernández regresaría a Survivor México?

Aunque no se mostró arrepentido de haber participado, “Agus” dejó claro que fue una experiencia que lo marcó profundamente. Survivor le dejó muchas reflexiones sobre su carácter y su fuerza mental, pero, sobre todo, sobre lo difícil que fue adaptarse.

Agustín Fernández fue el último eliminado de Survivor México 2025 rumbo a la final.

“Desde dormir en el piso hasta comer un coco al día...”, dijo, admitiendo que no imaginaba lo complicado que sería resistir en esas condiciones.

Y sobre si volvería a intentarlo, confesó que tendría que pensarlo dos veces antes de aceptar, pues fue muy difícil.

¿Qué sigue para Agustín después de su eliminación de Survivor?

Agustín dejó ver que su participación en Survivor fue un parteaguas. Con voz tranquila, aseguró que la experiencia le dejó aprendizajes muy fuertes y que se va con sentimientos encontrados. Sin embargo, no reveló detalles sobre lo que viene en su carrera.

“Fue algo que me cambió la vida”, concluyó. No se sabe aun si lo veremos pronto en otro reality o en pantalla, pero por lo pronto, dejó una huella honesta y muy humana entre los seguidores del programa.