Imperdonable que Sargento haya revelado esta información que era secreta en Survivor México 2025

A pocos días de la final de Survivor México 2025, los participantes que todavía se mantienen de pie están más atentos que nunca a las estrategias que se están gestionando entre sus compañeros. Y es que para este punto de la competencia, las lealtades están olvidándose y uno de los primeros en demostrarlo fue Sargento Rap, que se atrevió a compartir información delicada sobre sus contrincantes, que podría cambiar el rumbo de la competencia.

Así lo hizo durante una conversación secreta con Aranza Carreiro y Kenta Sakurai, miembros de la antigua tribu rival de “Héroes”. Por esto resultó tan sorpresivo que se acercara a ellos para revelarles que Tadeo y Agustín Fernández estarían planeando una alianza con Janette Morales con el fin de fortalecerse rumbo a la prueba final.

Según la perspectiva del miembro de los “Villanos”, tienen pensado sumar 3 votos a su favor en los concejos de eliminación, una estrategia que, de salir exitosa, posiblemente llevaría a Kenta al duelo. Asimismo, Sargento Rap afirmó que ha sentido que también quieren unirlo a él a esta jugada, pero todavía no está seguro de si le conviene aceptar su invitación.

¿Quiénes han sido eliminados de Survivor México 2025 en la etapa fusión?

En esta tercera semana de que los participantes de este reality extremo llegaron a la tan anhelada fusión, ya tienen más que claro que deben defender su lugar a como dé lugar. Esto ya que hasta el más mínimo error podría llevarlos al concejo de eliminación y terminar abandonando la competencia, incluso si se consideran entre los más fuertes.

Instagram / @survivormx La etapa de fusión en Survivor México 2025 provocó la eliminación de competidores fuertes

Para muestra, la eliminación de John Guts, Aarón Albores y Gabriel Pontones “Rasta”, que durante toda la temporada demostraron gran habilidad física y mental para sortear cada desafío que se les presentó.

Lamentablemente, para ellos, este sentido de competencia terminó traicionándolos y perdieron ante sus rivales, quedándose solo a un paso de la gran final de Survivor México 2025, que se llevará a cabo el próximo 31 de agosto por Azteca UNO.