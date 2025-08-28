Eliminaron a Agustín Fernández de Survivor México 2025, pero los fans le aplaudieron por esta razón

La noche del miércoles 27 de agosto se vivió un episodio cardíaco en Survivor México 2025, pues tuvo lugar un nuevo juego de extinción del que Agustín Fernández resultó ser el útlimo eliminado. Este momento conmocionó a la audiencia, pues en las últimas semanas había mostrado un crecimiento exponencial y muchos creían que se perfilaba entre los primeros lugares.

Tristemente, para él, esto no fue así, y tras haber sido vencido por Sargento Rap en una prueba de rapidez, quedó expulsado. Sin embargo, lo que nadie vio venir es que el modelo argentino recibiría un reconocimiento invaluable por su participación, todo orquestado por sus fans, quienes no dudaron en reconocer la energía y disposición que siempre mostró en la pantalla.

“Sufrimos cada derrota, celebramos cada calavera, cada collar, cada capitanía, cada recompensa. Amamos el short de kiwis, tú ya dejaste tu huella en Survivor. Agus ya ganó".

“Impresionante que te volviste uno de los más fuertes”.

“Me caíste súper bien”.

“Cuando nadie apostaba nada por ti, resurgiste como el ave fénix. Lo hiciste increíble, tú ya ganaste el mejor premio: el cariño del público”, fueron algunos de los comentarios.

El papá de Agustín Fernández le dedicó un especial mensaje tras su eliminación de Survivor México 2025

Una de las personas que siempre se mantuvo al pendiente del rendimiento de Agustín Fernández en Survivor México 2025, fue el señor Marcelo, su padre, que desde Argentina solía escribirle lindas dedicatorias para demostrarle su apoyo.

Esta vez no fue la excepción y se hizo presente en el live para recordarle lo mucho que admira, la manera en que se comportó, a pesar de que la suerte no siempre lo favoreció, ya que cabe recordar, le costó adaptarse porque se sumó al proyecto semanas después de que inició.

“Eres un crack, un verdadero campeón sin traiciones, cumpliendo tu palabra: leal y valiente. Te quiero con toda el alma. Felicidades”, dijo.

Agustín Fernández reveló qué fue lo más difícil de su participación en Survivor México 2025

Agustín Fernández hizo una transmisión en vivo a través de las redes sociales del reality de supervivencia, con la adrenalina todavía al tope y entusiasmado por todo lo que pasó durante su estancia.

En esta dinámica respondió algunas preguntas del público y hasta admitió que esta experiencia marcó un punto de partida para él, en especial porque se dio cuenta de que era capaz de lidiar con situaciones que ni él mismo imaginaba.

“Fue muy complicado para mí. Nunca esperé encontrarme con todo lo que me encontré; desde dormir en el piso, comer un coco por día... una infinidad de cosas que no sabía que podía vivir. Pero sin duda, puedo decir hoy que Survivor México 2025 me cambió la vida”, dijo.

En cuanto a sus sentimientos por no haber podido llegar a la final, “Agus” señaló que no se siente tan mal porque se quedó a solo unos días cumplir esta hazaña. Así que considera, este resultado no está tan mal y genuinamente se siente satisfecho por haber avanzado a este punto de la competencia.

¿Cuándo es la final de Survivor México 2025? Te decimos dónde verla en vivo

La final de Survivor México 2025 será el próximo domingo 31 de agosto y se podrá ver en vivo en Azteca UNO; mientras que todos los detalles de cada juego minuto a minuto estarán disponibles en los canales en línea oficiales.