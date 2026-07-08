Así fue el camino de Los Otros desde Isla Calavera hasta Héroes y Villanos

La temporada de Survivor México Héroes y Villanos estuvo llena de giros inesperados, y uno de los más emocionantes fue la historia de Los Otros, los sobrevivientes que llegaron a Isla Calavera con una segunda oportunidad para demostrar que merecían seguir en la competencia. Lejos de rendirse, enfrentaron duros desafíos físicos y mentales hasta conseguir un lugar de regreso en las tribus principales, cambiando el rumbo del reality con su determinación y estrategia.