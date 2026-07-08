Al Extremo: gastronomía, salud y las historias que marcaron la jornada

Al Extremo llevó a la audiencia por un recorrido lleno de contrastes. La Pura Sabrosura visitó un restaurante de cocina de mar en la Roma Norte con una propuesta gastronómica de inspiración internacional; Alejandra Carvajal explicó las causas y los principales desencadenantes de las alergias; Jorge “El Diablo” Becerril informó sobre las fuertes lluvias y un ataque armado en Tepito; mientras que el equipo del programa acompañó a un grupo de paramédicos para conocer el trabajo, la preparación y la vocación con la que atienden emergencias todos los días.