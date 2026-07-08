¡Disfraza su ayuda para quitarle a su hijo! Perla teme de las intenciones de su cuñada
Perla le pidió a su cuñada Guadalupe que le cuidara a su hijo y ahora asegura que se quiere quedar con él. ¿Es culpa de Perla por encargarle a su hijo?
Perla acusa a Guadalupe de querer quitarle a su hijo y asegura que ha manipulado a su esposo para convencerlo de que se lo den; no esta de acuerdo en que quiera disfrazar su ayuda para quedarse con él. Perla tiene miedo de que Guadalupe confunda a su hijo diciéndole que ella es su verdadera mamá. Todo comenzó cuando Perla dejó su hijo al cuidado de Guadalupe, su cuñada. ¿Por qué decidió encargarle su hijo a su cuñada?