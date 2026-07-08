"¡Se pone muy altanera!”, Eduardo arremete contra su esposa por culpa de su hermana

Eduardo, el esposo de Perla, está muy desconcertado por la actitud de Perla, pues su hermana Guadalupe les cuida a su hijo mientras ellos trabajan para saldar sus deudas. Eduardo es DJ y asegura que sí o sí necesitan el apoyo de Guadalupe por su estilo de vida. Además, reconoce las amenazas de Guadalupe, pero él ya la perdonó. ¿Será que la hermana de Eduardo quiere quedarse con el hijo de Perla?