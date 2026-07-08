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¡Hará lo que sea por quedarse con su sobrino! Guadalupe cuida al hijo de su hermano porque nadie tiene tiempo para él

Mientras el hermano de Guadalupe y su esposa trabajan para pagar sus deudas, Guadalupe ha cuidado a su sobrino y ahora quiere quedarse con él para siempre.

Guadalupe asegura que su hermano y Perla no pueden darle una vida digna a su sobrino porque viven con problemas de dinero; advierte que mientras no tengan estabilidad económica, no podrán cuidar de él. Guadalupe está dispuesta a lo que sea con tal de quedarse con su sobrino. ¿Realmente está viendo por el bien de su sobrino? Guadalupe cuida a su sobrino desde que él tenía dos meses porque Perla no tenía tiempo para él. ¿Legalmente Guadalupe podría quedarse con su sobrino?

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