Gran Estreno de Survivor México La Reliquia en Llamas EN VIVO | ver GRATIS en línea la transmisión del lunes 20 de julio 2026, a través de TV Azteca UNO; resultado online en directo

Este lunes 20 de julio se estrena Survivor México La Reliquia en Llamas, la nueva temporada del reality de supervivencia de TV Azteca que promete llevar al límite a 16 participantes dispuestos a enfrentarse a los desafíos más extremos. Bajo la conducción de Carlos Guerrero "Warrior", los sobrevivientes llegarán a una isla donde la estrategia, la fortaleza física y la capacidad para formar alianzas serán fundamentales para mantenerse en competencia. Además, la misteriosa Reliquia en Llamas agregará un nuevo elemento de tensión que podría cambiar el rumbo del juego en cualquier momento.

Te invitamos a ver: EN VIVO: Survivor México La Reliquia en Llamas

Horario y dónde ver inicio de Survivor México La Reliquia en Llamas

El gran estreno de Survivor México La Reliquia en Llamas se transmitirá este lunes 20 de julio a las 6:30 de la tarde por Azteca UNO. A partir de esta semana, el reality podrá verse de lunes a viernes, además de estar disponible en la transmisión en vivo y plataformas digitales de TV Azteca para no perder ningún detalle de la competencia.

Lista de participantes de Survivor México La Reliquia en Llamas

Los 12 sobrevivientes confirmados son:

Viviann Baeza

Shada Hernández

Sahit Sosa

Julio Camejo

Rey Grupero

Anahí Izali

Abel Robles

Tzasna Carrasco

Aurélie Garzonio

Javier Márquez

Azalia “La Negra”

Bobby Larios

Todos llegan con un mismo objetivo: convertirse en el último sobreviviente y conquistar La Reliquia en Llamas, en la temporada que promete ser una de las más intensas en la historia del reality.