Bella de la Vega confiesa: “¡Sí vendo mis calzones!”

¡Se armó la bomba de chisme! Bella de la Vega, una de las participantes más polémicas que han pasado por Survivor México, llegó con todo su carisma, glamour y, por supuesto, la verdad detrás de su famosísima tanga blanca que tanto revuelo causó.

Durante una charla sin filtros, la ex sobreviviente habló de TODO: desde lo que vivió en la isla hasta los rumores que la han perseguido desde que salió del reality. Uno de los temas más sonados fue, sin duda, el estado de su ropa interior blanca, que desató una ola de especulaciones en redes sociales.

Bella explicó que al entrar al programa le pidieron no llevar ropa oscura, así que optó por prendas blancas, sin imaginar lo que eso implicaría en un entorno tan extremo. Durante semanas, no logró hacer del baño con normalidad y solo podía orinar cerca del refugio. Aclaró que las manchas que muchos señalaron no eran lo que algunos creían, sino producto del lodo, la arena y la falta de condiciones higiénicas en el lugar.

Pero ahí no termina el chisme. También reveló que actualmente vende su ropa interior, incluyendo esas tangas tan comentadas. Según Bella, hay quienes están dispuestos a pagar bien por esas prendas con historia, y ella no ve nada de malo en convertir eso en un ingreso extra. ¡Un negociazo para fans intensos!

La actriz también confesó que el cambio de estilo de vida fue brutal: pasó de la comodidad total a no tener ni dónde comer ni qué comer. Fue un shock para alguien acostumbrada a otra rutina completamente diferente.

Y aunque no soltó nombres, sí dejó ver que hay rencores con ciertos excompañeros del reality. Sin embargo, también compartió que guarda cariño por algunos, y que la experiencia, aunque dura, la marcó para siempre.

Bella de la Vega no se guarda nada, y como siempre, deja a todos hablando de ella… ¡hasta por sus calzones!