Aarón Albores: “Hay un premio esperándome” en Survivor México Héroes y Villanos

Aarón Albores está seguro de que existe un premio que lo está esperando y no está dispuesto a perderlo. Sus fortalezas para esta temporada con la fuerza bruta, la agresividad, explosión y traición.

“Claro que hay recuerdos que tengo presentes y no los voy a dejar guardados. Lo que más me hace vulnerable en esta realidad es la comida, me destruye no tener nutrientes”, comentó.