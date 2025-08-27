¿Alguien lo recuerda? Así lucía Agustín Fernández antes de entrar a Survivor México y así se ve ahora

La temporada 2025 de Survivor México ha estado repleta de sorpresas desde que empezó, especialmente por los guerreros que se unieron después de las primeras semanas y sumaron grandes victorias. Uno de ellos es Agustín Fernández, quien a pesar de que entró cuando los equipos ya estaban conformadas, pudo demostrar que se merecía su lugar y vivió una aventura única en el reality.

Prueba de ello, el alucinante cambio físico que el participante ha experimentado a lo largo de 15 semanas, tiempo en el que se dejó crecer la barba y experimentó con nuevos peinados.

Algunas de las señales más notorias están en su cuerpo, pues antes de ingresar presumía de una musculatura marcada, a comparación de ahora que luce un tanto más delgado, ya que aunque está en constante movimiento, no hace tantos ejercicios de fuerza ni lleva una dieta estricta como en su vida cotidiana.

Instagram / @survivormx, @agus.fernandezr Agustín Fernández cambió radicalmente tras su llegada a Survivor México 2025

Otro detalle que sus miles de admiradores han notado, es en el tono de su piel. Esto ya que “Agus” es rubio, y aunque siempre disfrutaba de broncearse, fue hasta que llegó a Survivor México 2025 que su tez adquirió un efecto dorado; mientras que su pelo se aclaró un poco por la exposición a los rayos de sol y contacto frecuente con el agua.

¿Cuál es la estrategia de Agustín Fernández para llegar a la final de Survivor México 2025?

A punto de que se conozcan quiénes serán los finalistas de Survivor México 2025, los participantes están más que claros en que las estrategias son clave para avanzar. Precisamente esto es parte de la maniobra que tiene contemplado Agustín Fernández, que tras aliarse con Tadeo Fernández, ahora busca que los puntos en el Concejo de Eliminación “se distribuyan”, con el fin de tener mayores rivales a vencer.

Por otra parte, el argentino está en la mira de Kenta Sakurai, Esmeralda Zamora y Sergio Torres, quienes pretenden mandarlo al duelo de extinción junto con su compañero, con el fin de que uno de ellos quede fuera.

Así que en los próximos días, “Agus”, como lo llaman de cariño, tendrá que demostrar su destreza física y mental para pelear por el tan codiciado primer lugar de la temporada.