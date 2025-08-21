VIDEO | Este fue el error imperdonable que sacó a Janette Morales de Survivor México 2025

A exactamente 10 días de la final de Survivor México 2025, se vivió otra intensa jornada de expulsión este miércoles 20 de agosto. El resultado de este episodio fue devastador y, tras una terrible equivocación, Janette Morales resultó eliminada. Pero, ¿qué fue lo que pasó?

La creadora de contenido no logró mantener el temple necesario para el juego de extinción al que se enfrentó con Sargento Rap, pues aparentemente sus nervios la traicionaron y terminó flaqueando. Por lo que sus intentos de aguantar el equilibrio y la concentración fueron en vano y tiró todos los cubos al suelo, dándole el triunfo inmediato a uno de los “Villanos”.

Esta fue la imperdonable traición que Janette Morales sufrió antes de su expulsión en Survivor México 2025

El destino de Janette Morales en Survivor México 2025 quedó marcado desde horas antes de su eliminación, cuando uno de sus compañeros la puso en evidencia ante los demás. El responsable de esta traición y quien además terminó sacándola de la competencia, fue Sargento, que le contó a Kenta Sakurai y Aranza Carreiro que “la maestra” estaba planeando una alianza con Agustín y Tadeo Fernández.

Survivor México | ¡Sentimientos encontrados! [VIDEO] ¡Janette la eliminada de esta noche, nos compartió como se siente tras su salida!

Esta información podría haberle resultado perjudicial en el concejo tribal, en especial al considerar que ella tenía pensado sumar puntos contra otros guerreros para que se enfrentaran entre sí. Sin embargo, la jugada cambió de último momento y ella misma votó por otros concursantes, lo que la llevó a este duelo.

¿Cuándo es la final de Survivor México 2025 y dónde verla?

La gran final de Survivor México 2025 se será el próximo domingo 31 de agosto, ocasión en la que los sobrevivientes tendrán que enfrentarse a una última prueba que podría marcar su victoria. Podrás verlo a través de la señal de Azteca UNO y también desde las redes sociales oficiales del reality se compartirán los detalles más emocionantes de este episodio.

¿Qué participantes todavía compiten en Survivor México 2025?

Los participantes que aún se mantienen en competencia hasta este 21 de agosto, son:

