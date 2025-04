Edwin Monzalvo: “Soy fuerte, agresivo, aguerrido y nunca me rindo”

“Mis fortalezas es que soy fuerte, agresivo, aguerrido y nunca me rindo. Lo único que me podría vulnerar ahorita es la comida, pero vengo preparado también para eso. Ser un villano me hace ser frontal, directo y decir las cosas como son”. Edwin Monzalvo viene a darlo todo en Survivor México Héroes y Villanos.