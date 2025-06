Eli Varela: ¿cuál es el nivel de estudios de la participante de Survivor México 2025?

Eli Varela no es solo una cara conocida en los reality shows, como Survivor México, también tiene formación académica. Nacida el 13 de marzo de 1996 en Puebla, estudió en la Universidad de las Américas Puebla, donde además destacó como jugadora del equipo oficial de voleibol.

Aunque en su camino profesional ha hecho pausas para entrar a programas de televisión, su perfil va mucho más allá del entretenimiento.

Su paso por la universidad fue importante no solo en lo académico, sino también como parte de su desarrollo personal. Más adelante, ya como figura pública, ha sido embajadora de marcas relacionadas con bienestar y nutrición, de acuerdo a información del portal Biografía.

¿Quién es Eli Varela y por qué se ha hecho famosa?

Elizabeth Varela, más conocida como Eli Varela, se ha consolidado como una influencer y estrella de realities gracias a su carisma, personalidad fuerte y presencia en redes sociales.

Su primera aparición en televisión fue en “Are You the One? El Match Perfecto”, pero el gran salto a la fama llegó con su participación en Acapulco Shore, donde se ganó tanto seguidores como detractores por su estilo directo y sin filtros.

Más tarde fue parte del reality Resistiré, donde enfrentó desafíos extremos. Y no hay que olvidar que también apareció en Survivor México, no una, sino dos veces, siendo parte de la edición 2025 “Héroes y Villanos”.

Esta trayectoria en formatos de competencia la ha posicionado como una de las figuras más reconocibles de la televisión juvenil en México.

Te puede interesar: Carlos Guerrero Warrior: ¿cuál es el nivel de estudios del conductor de Survivor México Héroes y Villanos 2025?

¿Qué más se sabe de la vida personal de Eli Varela?

Eli tiene una hermana gemela, Alejandra Varela, quien también ha participado en realities, como Exatlón Estados Unidos. A lo largo de su carrera ha estado en el centro de algunas polémicas, incluyendo un breve romance con Jey Bazán, y conflictos con otras figuras como Manelyk.

En redes sociales se hace llamar “La Potra” y se describe como una mujer sensible, de carácter fuerte y, según sus propias palabras durante Acapulco Shore, “sola, solicitada y soltera”.

Además de la televisión, ha incursionado en la música, participando en el sencillo “Whatsappeando” junto a Leslie Gallardo y Alba Zepeda.

Con cada aparición pública, Eli demuestra que no piensa dejar de ser una figura presente en el mundo del entretenimiento mexicano.