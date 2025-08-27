Ella es Alejandra, la hermana gemela de Eli Varela que pocos conocen y que participó en Exatlón

La participación de Eli Varela en Survivor México 2025 aumentó exponencialmente su popularidad, pues gracias a la personalidad que mostró en el programa, se hizo de nuevos admiradores que están interesados en saber todo sobre ella. Y un aspecto sobre su vida que causó gran sorpresa es el hecho de saber que “La Potra” tiene una hermana gemela llamada Alejandra, quien también brilla en redes sociales.

Aunque su parecido es impresionante, en la vida real son muy diferentes.

¿Quién es Alejandra Varela? Todo sobre la hermana gemela de Eli Varela que conquistó Exatlón

Alejandra Varela es una influencer y figura televisiva. Es originaria de Puebla y nació el 29 de marzo de 1996, por lo que actualmente tiene 29 años.

La hermana de Eli Varela formó parte de la temporada 7 de Exatlón Estados Unidos y de la temporada 19 de Acapulco Shore. Desde entonces, en redes sociales ha creado una gran comunidad. Tan solo en TikTok, cuenta con 245 mil seguidores; y en Instagram tiene más de 185 mil followers.

El contenido de Ale se enfoca en el ejercicio y comparte consejos para el gimnasio y vida fit. También disfruta de publicar algunos aspectos de su familia y con frecuencia presume la excelente relación que lleva con su gemela.

Tal como lo demuestras las fotografías que suben de sus aventuras juntas, físicamente son prácticamente idénticas, pero sus gustos son bastante diferentes y eso es lo que las distingue. Además, Eli desde siempre ha lucido una cabellera larga, mientras que Ale prefiere el pelo corto.

Instagram / @alevlizola, @elivarelal Eli Varela tiene una hermana gemela llamada Ale que también se dedica a las redes sociales

¿Quién es el novio de Eli Varela?

Otro dato que generó interés sobre la vida personal de Eli Varela fue su estatus civil y muchos se preguntaron si tenía un novio que la esperara para cuando fuera eliminada. La respuesta es sí, “La Potra”, apodo con el que se refieren a ella sus fans, está en una relación sentimental con Carlos César Guzmán, un diseñador conocido por crear obras para artistas como Steve Aoki y Don Omar.

Anteriormente, la última eliminada de Survivor México 2025 tuvo un romance con Abel Robles, quien formó parte de Tentados por la fortuna en 2024.