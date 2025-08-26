Survivor México: Eli Varela destrozó el corazón de muchos al revelar cuál es el sueño que no pudo cumplir

La última semana de Survivor México 2025 arrancó con fuerza y dejó como saldo la inesperada eliminación de Eli Varela, una de las participantes que se perfilaba como candidata a llegar a la final. Sin embargo, la estrategia que tenía en mente no resultó como esperaba y un error en la prueba de extinción contra Agustín Fernández puso fin a su participación.

Durante su primera entrevista para las redes sociales del reality de supervivencia, la influencer confesó sentirse sumamente frustrada porque no pudo cumplir el sueño de, al menos, llegar a la final. Además, reconoció que extrañaría mucho a Esmeralda Zamora, con quien creó una complicidad especial dentro de la competencia. Esta salida tomó por sorpresa al público.

En contraste, ‘La Potra’ reconoció que se lleva la satisfacción de haberle dado revancha a John Guts, con quien tenía rencillas por su rivalidad en la temporada pasada.

También dijo que estaba contenta por las hazañas que concluyó durante su paso por Survivor México 2025, en especial porque tuvo un giro inesperado cuando se convirtió en infiltrada y causó caos entre ambas tribus, para finalmente conseguir su pase a la fusión, donde sobrevivió a personajes como Janette Morales y Gabriel Pontones “Rasta”.

¿Quiénes son los finalistas de Survivor México 2025?

Aunque todavía faltan dos rondas de eliminación antes de conocer a los sobrevivientes que se enfrentarán en la final de Survivor México 2025, ya es posible mencionar quiénes son los que lograron llegar a la última etapa de fusión. Esto como muestra de su destreza en los juegos físicos, pero también de habilidad para pruebas mentales y facilidad para crear alianzas.

Los participantes que siguen en duelo para llegar al último capítulo el próximo domingo 31 de agosto, son:



Agustín Fernández

Kenta Sakurai

Sargento Rap

Sergio Torres

Tadeo Fernández

Esmeralda Zamora

¿Quién será el ganador de esta temporada en Survivor México?