Así es el impresionante antes y después de Eli Varela: cómo lucía antes de entrar a Survivor México

Después de 17 semanas en competencia, pruebas extremas y múltiples victorias, Eli Varela fue eliminada de Survivor México 2025. Este triste episodio se dio al ser derrotada por Agustín Fernández en un duelo de extinción, donde la influencer no pudo superar en agilidad a su rival y terminó apagando su fuego.

Tras su salida, aprovechó para confesar qué era lo que más le dolió de este momento, aunque también se mostró emocionada por todo lo que logró en este tiempo. Precisamente, algo que llamó la atención del público fue su impresionante transformación física, pues los casi cuatro meses que estuvo aislada del mundo exterior no fueron en vano.

Algunas de las señales principales de este cambio fueron el tono bronceado que adquirió su piel al pasar tantas horas bajo el sol; mientras que en su cuerpo se aprecia que la zona de caderas y piernas ahora lucen mayormente pronunciadas, todo debido a la actividad física constante a la que estuvo sometida.

Instagram / @survivormx, @elivarelal Eli Varela duró 17 semanas en Survivor México 2025

En contraste, algo que no cambió en lo absoluto de Eli Varela fue la sonrisa con la que entró a Survivor México, ya que a pesar de que le dolió despedirse de su meta de colarse entre los finalistas, se despidió con la alegría que siempre le caracteriza.

La inesperada mancuerna de Eli Varela durante Survivor México 2025

La participación de Eli Varela en Survivor México 2025 no estuvo libre de controversias, en especial por el encuentro que vivió con Frida Urbina, quien se unió a la competencia después de las primeras semanas.

La reacción de “La Potra” al verla llegar no pasó inadvertida, pues se trataba de la exesposa de Abel Robles (exparticipante de Tentados por la fortuna), y con el que ella había tenido un tórrido romance en el pasado.

Instagram / @survivormx, @fridaurbinaa, @abelroblesc En Survivor México 2025 Eli Varela tuvo que convivir con Frida Urbina, la esposa de su exnovio Abel Robles

Sin embargo, lejos de que esto fuera un problema para ellas, ambas mostraron una madurez que resultó grata y comprobaron que a pesar de las diferencias que pudieran haber tenido por cuestiones sentimentales, esto no era algo que les preocupara, ya que su prioridad era dar lo mejor en el reality de supervivencia que llegará a su final el próximo 31 de agosto.