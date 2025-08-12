La verdad de por qué le dicen Rasta al participante de Survivor México

La temporada 2025 de Survivor México ha estado repleta de emocionantes momentos, cortesía de sus participantes. Entre los personajes más destacados de esta edición, indiscutiblemente es “Rasta”, que está en búsqueda de la revancha y quiere ganarse el primer lugar.

Justamente esta determinación ha ocasionado que sus admiradores se incrementen, al mismo tiempo que surgió la duda de por qué le dicen “Rasta”. Para sorpresa del público, la respuesta la dio directamente el atleta, cuando compartió algunas fotografías de su pasado que delataron que este apodo es en honor a su pasado como surfista y aventurero.

Instagram / @elrastamx El “Rasta” reveló cuál es el curioso origen de su apodo

¿Cómo se veía “Rasta” cuando era joven? La impresionante transformación del concursante de Survivor México

A través de una publicación hecha en su cuenta de Instagram, Gabriel “Rasta” mostró que durante su juventud presumía una melena radiante, contrario a la actualidad. Además, demostró que si se siente tan cómodo con la naturaleza, es porque solía disfrutar de pasar los días en la playa junto a sus amigos.

¿Por qué a “Rasta” le dicen “Rasta”? ¡Aquí las pruebas! La melena se habrá perdido, pero el espíritu playero y de aventura nunca... hay cosas que nunca cambian”, explicó el antiguo integrante de la tribu amarilla, que en esta edición representó al equipo de “Héroes” junto a Kenta Sakurai y Agustín Fernández.

Instagram / @elrastamx “Rasta” dejó sorprendidos a sus fanáticos al mostrar cómo se veía cuando era joven

¿Quién es la esposa de “Rasta”? Todo sobre el querido participante de Survivor México 2025

Gabriel Pontones, conocido simplemente como “Rasta”, está casado con Shikari, una misteriosa mujer que se mantiene alejada de los reflectores. De acuerdo con los detalles que él mismo ha revelado en sus perfiles de internet, llevan 14 años juntos y en 2022 se convirtieron en padres por primera vez de un pequeño al que llamaron Costa.

Actualmente, tiene 50 años de edad. Y además de su faceta como personalidad de realities de supervivencia, también se dedica a la creación de contenido enfocada en el deporte y ha desarrollado su talento como cineasta y fotógrafo.

Rumbo a la gran final de Survivor México 2025, “Rasta” se perfila como uno de los preferidos para llegar a la última etapa y así poder consagrarse como el campeón absoluto. Esto luego de que en 2024 quedara en segundo lugar, luego de perder en votos ante Esmeralda Zamora, que igualmente logró llegar a la etapa de fusión en esta temporada.