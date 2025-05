Ella es Sury Sadai, la actriz que reveló caso de abuso por un reconocido actor

Uno de los realitys shows que más han dado de qué hablar en los últimos días. Es “Secretos de Pareja”, esto gracias a las polémicas declaraciones de Julián Gil, pero también por el tema de abuso que reveló la actriz Sury Sadai.

¿Qué dijo Sury Sadai?

Sury Sadai, en compañía de su esposo Bernardo Flores, reveló haber sido víctima de abuso por parte de un famoso actor, esto después de que se les pidiera a los participantes que revelaran una vivencia relacionada con su sexualidad.

Te puede interesar: El cambio físico de Fernanda Castillo a lo largo de su trayectoria

El dado desempató el resultado final de este lunes en el Sin Palabras [VIDEO] ¡En Venga la Alegría es tiempo de la diversión al lado de los conductores y sus mejores actuaciones para ganar en el mejor juego del mundo mundial!

Fue así como la actriz Sury Sadai contó lo que vivió a manos de un famoso actor, el acual abusó de ella: “Tenía un crush muy importante para mí en la televisión”.

¿Quién fue el actor que la abusó? Sadai dijo que era “un artista muy importante”, aunque no reveló el nombre de éste y agregó que “le pedí una foto, me dijo ‘Claro’”.

Sin embargo, tras tomarse la foto, Sury Sadai pasó a su camerino y ahí fue donde se suscitó la terrible situación: “Solo se desnudó, me empezó a besar. Empezó a abusar de mi cuerpo. Yo le decía que no porque yo no quería eso. Yo solo quería una foto”. Por último, narró que el actor “salió a escondidas, como si yo hubiera hecho algo malo”.

¿Quién es Sury Sadai?

Sury Sadai es una actriz nacida en la Ciudad de México el 14 de octubre de 1996. Actualmente tiene 29 años y su carrera comenzó cuanto tenía tan solo 10 años al participar en el melodrama “Yo Amo A Juan Querendón”.

Te puede interesar: Así es como Salma Hayek celebra a México en la serie basada en “Como Agua para Chocolate”

Posteriormente formó parte de la temporada 2008-2009 en “Que Te Amo”. Su trayectoria ha estado más enfocada en la televisión, pero también tiene trayectoria en el mundo de la música, además es bailarina y pianista.

Sadai ha logrado sobrellevar su carrera con su papel de influencer en TikTok, donde tiene un nutrido número de seguidores (8 millones). Sury está felizmente casada con Bernardo Flores, con quien ha compartido créditos en diversos proyectos. Sadai y Flores se casaron en el año 2023 y desde entonces se han mostrado muy contentos y enamorados.