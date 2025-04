Susana Alexander anuncia su retiro de la actuación por motivo de salud

Vaya noticia con la que hemos despertado la mañana de este de miércoles 16 de abril, pues la reconocida actriz Susana Alexander anunció su retiro de los escenarios debido a problemas de salud. A través de un emotivo mensaje dirigido a sus seguidores, Susana Alexander reveló que su cuerpo ya no le permite seguir con su carrera profesional.

¿Por qué se retira de la actuación? Visiblemente conmovida, Susana Alexander compartió que, por recomendación de sus médicos, deberá poner fin a sus compromisos profesionales.

“Siempre digo lo mismo, al principio soy Susana Alexander, pero esta vez les hablo para ofrecerles una disculpa, no voy a poder cumplir”, comenzó diciendo la actriz.

Susana Alexander dijo que, a pesar de su deseo de continuar con su trabajo, su cuerpo le ha dado un ultimátum. “Yo siempre he cumplido con todos mis compromisos, no mis compromisos y sobre todo si son compromisos profesionales como eran las presentaciones que iba yo a hacer en sus ciudades y en sus teatros”.

¿Fue fácil decir adiós?

De igual forma, Susana Alexander detalló que su retiro no fue una decisión fácil: “La causa de fuerza mayor es que soy mayor y que ya de verdad mi edad ya no me deja. Mi cuerpecito ya dijo que no quiere seguir, no puede seguir trabajando”. “El doctor regresó por órdenes médicas, dijo, se acabó señora, tiene usted que entender que tiene que parar”, recalcó.

¿Se disculpó con sus fans?

Susana Alexander les ofreció una sincera disculpa a sus fans por no poder cumplir con sus compromisos adquiridos. “Les ofrezco de todo mi corazón un sincero una disculpa por no poder asistir donde yo debería estar, en los compromisos que yo misma acepté, pero el doctor dijo, usted acepta, pero su cuerpo no”.

¿Les agradeció a todos los que la acompañaron a lo largo de su carrera?

Por último, aprovechó para enviarle un mensaje de agradecimiento a todos aquellos que la han acompañado a lo largo de su carrera.“Les mando un afectuoso saludo a todos. Gracias siempre por el milagro de su compañía que estuvieron conmigo cada vez que yo fui a sus teatros. Muchas, muchas gracias por ese milagro que ustedes hicieron cada vez que estuvieron presentes”, recalcó.