Susana Alexander presentará ‘La noche de Romeo’ vía streaming.

Susana Alexander estrenará obra de teatro en una función virtual.

Susana Alexander está lista para presentar 'La Noche de Romeo' vía streaming a partir de mañana 9 de octubre durante 48 horas, adaptándose así a las nuevas formas de presentar los espectáculos teatrales a causa de la pandemia de COVID-19.

Durante su visita a nuestro foro de Ventaneando, la primera actriz contó que la puesta en escena es una "comedia romántica y mágica" que está dirigida por Hernán Galindo y donde ella comparte escenario con actores de la talla de Roberto Sosa y Diego De Lira.

La grabación se llevó a cabo en un bello teatro en Monterrey, Nuevo León; Susana Alexander lo recuerda como una bonita experiencia que el público podrá disfrutar a partir de mañana a las 6 de la tarde si compra los boletos por Boletia.com.

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Susana Alexander se convierte en pionera de obras en formato digital

Con aproximadamente unas ocho obras de teatro presentadas en formato digital, Susana Alexander se convierte en pionera del streaming teatral.

Ya llevo como ocho, me faltan; tengo hasta una grabada que no hemos podido sacar por falta de fechas y me faltan grabar dos, por eso soy la reina del streaming

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