Así vive Susana Zabaleta las críticas por su noviazgo con Ricardo Pérez

Desde que se dio a conocer la relación de Susana Zabaleta con el influencer Ricardo Pérez , ambos han sido víctimas de críticas por parte de usuarios en redes sociales. Y aunque parece que a la pareja no le importan los señalamientos, la actriz ha roto el silencio al respecto, reconociendo que sí le afectan los comentarios en su contra.

Susana Zabaleta confiesa cómo vive las críticas por su noviazgo con Ricardo Pérez

Fue durante una entrevista en el podcast “Pinky Promise” que Susana Zabaleta se abrió para confesar cómo le enfrentan las críticas que recibe por su relación con el también comediante Ricardo Pérez.

“Tu relación con Ricardo ha dado mucho de qué hablar, ¿te han afectado los cometarios de la gente venenosa?”, fue la pregunta que provocó que, sin filtros, Zabaleta hablara al respecto. En este sentido, respondió: “Sí, para que digo que no, si sí”, aseguró.

Susana Zabaleta asegura que es imposible evitar los malos comentarios

De igual modo, confesó que, a pesar de evitarlos, es imposible no leerlos: “O sea, a ver, uno en la vida va diciendo, ‘voy derecho y no me quito, si me pegan me desquito…’ Yo así soy, pero tengo dos hijos, un hijo de 19 años y otra hija de 24. Y entonces todo lo que escriben o sea yo no veo los cometarios, algunos los veo, porque si los ves te enfermas cañón. Hay tanto hate, que dices ‘híjole, que fuerte’”.

Aunque explicó que los comentarios de gente conocida son los que más duelen: “Yo creo que solo te puede hacer daño la gente que te conoce (…) La gente que no te conoce no te puede afectar porque dices ‘bueno pues es tú opinión, lo siento mucho’, pero en el fondo sí duele”, dijo.

Finalmente, reveló cómo fue su última experiencia con los comentarios malos: “Llego a mi casa y veo a ver qué hay y veo a un tipo, comediante también, diciendo unas cosas de Ricardo, horribles, ‘es que Ricardo no se que…’ Y luego le preguntan, ‘¿Y Susana Zabaleta ’, ‘Y Susana Zabaleta que vaya y bla bla bla’ (…) Sí duele, es imposible ponerte una armadura para que no te afecte”, expresó.