⁠Susana Zabaleta deslumbra con su voz a los conductores de Ventaneando

Este miércoles 15 de enero el foro de Ventaneando se vistió de gala con la presencia de Susana Zabaleta y los hermanos Freddy y Germán Ortega, ‘Los Mascabrothers’, quienes nos hablaron de “Spamalot”, la obra en la que comparten créditos.

¿Qué dijeron nuestros invitados?

A modo de broma, Susana Zabaleta dijo que “Todo el día se están molestando Adal, Omar y Los Mascabrothers” y agregó que “no, no los aguanto, llega un momento que dijo: ‘Oigan ya’”.

¿Cuándo se estrena “Spamalot”? Susana Zabaleta y Germán Ortega revelaron que “Spamalot” se estrenará el próximo viernes 14 de febrero en el Centro Cultural Uno.

“Los que vieron la primera puesta me preguntaron ¿qué esperas? Yo les dije que la gente que ya la vio se sorprenda porque júrabamos que nada iba a superar a esa primera puesta. La verdad Gou está haciendo una cosa increíble. No hemos podido ver la escenografía, la tiene como en secreto, pero vi una parte de un castillo y se me erizó la piel...”. dijo Germán Ortega.

“Todos hemos llegado aquí porque nos ha costado trabajo, la gente dice: ‘Ay, ustedes son afortunados’, pero nos ha costado”, añadió Freddy Ortega, mientras que Susana siguió diciendo que “no es suerte, son tantos años de partirse la ma...”.



“Decidieron hacerlo el 14 de febrero porque se junta amor, tanto talento y tanta música que yo creo que se van a volver locos”, recalcó Susana Zabaleta.

¿De qué trata “Spamalot”?

“La composición de la palabra es del Spam, que es como una mortadela horrible y de ahí la tomaron para usarla en los correos electrónicos como Spam (basura) y además es “Spam a lot”, o sea, demasiado Spam y es sobre el Rey Arturo que está convocando a sus caballeros y van en busca del Santo Grial, que es la copa donde bebió Cristo en la Última Cena”, dijo Germán Ortega.

“Spamalot” es una obra de Monti Phyton, adaptada por Germán Ortega, quien durante un viaje a España se puso a escribir y fue la adaptación que eligieron, pero obviamente con situaciones actuales.

¿Qué personaje tiene cada uno?

Susana Zabaleta es como la “mujer que todo hombre quisiera tener, aparece y se va”, dijo la actriz y cantante: “Soy la que les dice: ‘Tienen que ir por su Grial y vivir y hacer... le da una espada y lo hace rey”. Germán Ortega hace a uno de los caballeros, a una señora que no quiere a Susana Zabaleta, a un caballero negro y otro personaje.

¿Susana Zabaleta sorprendió a todos con su voz? Freddy Ortega reveló que hay un número dentro de la obra en la que él llora al escuchar cantar a Susana Zabaleta.

“Hay una canción que canto que dice: ‘Llegarás a tu Grial”, añadió Susana Zabaleta, quien posteriormente sorprendió a todos con su inigualable y melodiosa voz, tanto así que le valió los aplausos de nuestros compañeros y de Los Mascabrothers.