Susana Zabaleta recibe peculiar regalo de Ricardo Pérez y rompe en llanto

Una de las parejas más queridas y mediáticas del momento es la conformada por Susana Zabaleta y Ricardo Pérez , quienes poco a poco han revelado más detalles de su linda relación.

‘La Ricaleta’, como le apodan los fans, está convertida en la pareja del momento y, aunque la diferencia de edad entre ambos es considerable, su amor ha logrado salir avante sin importar las críticas.

Sin embargo, la edad no es la única diferencia entre ambos, ya que cada uno se desenvuelve en ambientes totalmente diferentes, ella es una reconocida actriz y cantante, mientras que él es un gran comediante, es quizá por eso que se llevan tan bien.

¿Susana Zabaleta está muy enamorada de Ricardo Pérez? En una reciente entrevista, Susana Zabaleta rompió el silencio y habló de su relación con el cómico Ricardo Pérez, destacando lo enamorados que están y la gran conexión que existe entre ellos.

Susana Zabaleta detalló que Ricardo Pérez es romántico y empalagoso, pero lo mejor de todo es que ninguno tiene miedo a demostrar lo que siente. “Es la primera vez que alguien me trata tan bien. Nunca nadie me había tratado como me trata él. No le da miedo demostrar que está loco por mí”.

¿Ricardo Pérez sorprendió a Susana Zabaleta?

Ricardo Pérez sorprendió a propios y a extraños, pero sobre todo a Susana Zabaleta, a quien le envió un peculiar detalle, mismo que se viralizó en redes sociales.

Una famosa empresa de flores publicó un video en su cuenta de TikTok en donde se ve a una joven ingresando al camerino de Susana Zabaleta, quien en ese momento se encontraba arreglándose.

“Hola señora Susana, le manda unas flores El P...”, menciono la joven, posteriormente, Susana Zabaleta respondió “no es cierto” y volteó a la puerta para ver cómo entrada toda una comitiva encabezada por el famoso repartidor de flores.

“Señorita Susana, es usted muy afortunada señorita Susana. Mire nomás aquí, el patrón le mando un arreglito y una planta. Muchísimas felicitades, señorita Susana, aquí el patrón me mandó a traerle este hermoso detallito”, dijo el repartidor.

“A la mujer más hermosa de todo el universo, señora, pues él quiere hacer saber que puede que no haya podido estar presente, pero, aunque se encuentre del otro lado del universo, él siempre la llevará en su corazón. Quiere decir que a pesar de que no le gusten mucho las flores, quiere hacerle saber que a su corazón siempre usted le gustará”, agregó.

¿Cómo reaccionó Susana Zabaleta? Ante la sorpresa, Susana Zabaleta se mostró conmovida y le envió un mensaje a su amado: “Ya qué que estoy enojada contigo porque no estás aquí, pero te amo”.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

El hecho no pasó desapercibido entre los internautas, quienes así reaccionaron: “Todos, todas y todes merecemos un Ricardo Pérez en nuestra vida”; “Susana Zabaleta, fan de tu relación”, “Ella no estaba enojada con la vida, solo le faltaba un Ricardo Pérez para ser feliz”; “A mí me gustaría que me llegaran con Flores del P..., nunca me rendiré”, “Ricardo se rifó”, “Qué chido verse enamorada así”, “A la señorita Susana que no le gustan las cursilerías la sorprendieron”.

