Sylvia Pasquel cree que Camila Valero podría convertirla en bisabuela

A pesar de que recientemente Stephanie Salas deslizó la posibilidad de que su hija, Michelle Salas, se embarace pronto, su abuela, Sylvia Pasquel, traslada dicha eventualidad a su otra nieta Camila Valero, quien, según dice, podría ser quien la convierta en bisabuela primero.

¿Qué dijo Sylvia Pasquel al respecto?

En exclusiva para Ventaneando , Sylvia Pasquel declaró entre risas que “tatarabuela, yo bisabuela, no me gusta la idea la verdad. Bueno pues es ley de la vida, tú sabes. Digo, está casada Mich y a ver si no nos da sorpresa la Camila en lugar de la Michelle”.

“Estamos esperando que Michelle esté teniendo bebé porque ya está casada y no vaya a salir mi Cami con un bebesito, pero no, ahorita ellas están enfocadas en su carrea y no creo que venga un bebé pronto”, agregó Sylvia Pasquel.

Al preguntarle si no le gustaba la idea de convertirse en bisabuela, Sylvia Pasquel aseguró que “es broma, es broma, claro que sí, si ya están planeando que cuando lo tengan me lo van a dejar para que yo lo cuide”.

¿Cómo la pasaron el cumpleaños de Silvia Pinal? A propósito de la familia, Pasquel presumió la unión que existe entre ella y sus hermanos, tal como lo vimos en la reciente celebración del cumpleaños número 94 de Doña Silvia Pinal.

“Estuvimos cantando, estuvimos recordando muy ameno, estuvieron las amiguitas más cercanas a mi mami y sí la pasamos muy bien, estuvo muy contenta. Ayer andaba medio seria, como que no le gustó que la despertaran temprano, pero sí se la pasó bien”, recalcó.

Sylvia Pasquel alista el estreno de la nueva temporada de la obra “Obras Contadas” en el Foro Sylvia Pasquel. “Estrenamos el 21 de septiembre, traemos nuevos monólogos, (son) dos horas contadas y se está renovando constantemente”, finalizó la actriz mexicana.